Корпорация IBM полностью свернет бизнес в России

Американская электронная корпорация IBM полностью прекращает работу в России и начала увольнять сотрудников в стране.
По данным агентства, служебная записка была разослана на прошлой неделе. Решение вызвано продолжающейся неопределенностью на фоне ситуации в Украине, говорится в письме.
До этого IBM заявляла о приостановке деятельности в России.
По данным представителя IBM, в России работает несколько сотен сотрудников корпорации. Компания намерена продолжать поддерживать сотрудников из России, отмечается в письме.