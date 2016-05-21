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    Google запатентовала капот, приклеивающий пешеходов при ДТП

    Новую разработку в компании планируют использовать в конструкции беспилотных автомобилей

    Баку. 21 мая. REPORT.AZ/ Компания Google получила патент на «капот-липучку», который сможет уберечь пешеходов от так называемого «вторичного воздействия» — падения на асфальт, отбрасывания или попадания под колеса после столкновения с автомобилем, сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

     Новую разработку в компании планируют использовать в конструкции беспилотных автомобилей.

    Согласно патенту, бампер, левое и правое передние крылья и капот получат покрытие из специальных мелких ячеек, заполненных клейким веществом. Какое именно вещество будет использоваться, Google в патенте не уточнил.

    Этот слой ячеек с клеем будет покрыт тонкой защитной оболочкой, предотвращающей прилипание к машине насекомых или мелких животных.

    Предполагается, что при столкновении пешеход проломит защитный слой, после чего через пролом сразу же выступит клей и приклеит человека к машине.

    Благодаря этому пешеход не получит серьезных повреждений, которые, по статистике, чаще всего происходят в результате «вторичного воздействия».

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