Google запатентовала капот, приклеивающий пешеходов при ДТП

Баку. 21 мая. REPORT.AZ/ Компания Google получила патент на «капот-липучку», который сможет уберечь пешеходов от так называемого «вторичного воздействия» — падения на асфальт, отбрасывания или попадания под колеса после столкновения с автомобилем, сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

Новую разработку в компании планируют использовать в конструкции беспилотных автомобилей.

Согласно патенту, бампер, левое и правое передние крылья и капот получат покрытие из специальных мелких ячеек, заполненных клейким веществом. Какое именно вещество будет использоваться, Google в патенте не уточнил.

Этот слой ячеек с клеем будет покрыт тонкой защитной оболочкой, предотвращающей прилипание к машине насекомых или мелких животных.

Предполагается, что при столкновении пешеход проломит защитный слой, после чего через пролом сразу же выступит клей и приклеит человека к машине.

Благодаря этому пешеход не получит серьезных повреждений, которые, по статистике, чаще всего происходят в результате «вторичного воздействия».