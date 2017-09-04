Корпорация Facebook потребовала передать ей российский домен facebook.ru

Баку. 4 сентября. REPORT.AZ/ Американская корпорация Facebook Inc потребовала безвозмездно передать ей домен facebook.ru и прекратить использование товарного знака facebook, передает Report со ссылкой на "Интерфакс"

Домен facebook.ru с 2005 года принадлежит ЗАО ЦФТ ("Центр финансовых технологий") - головной структуре российской платежной системы "Золотая корона".

Американская компания узнала, что с недавнего времени с сайта facebook.ru идет автоматическая переадресация на сайт платежной системы. В связи с этим в претензионном письме Facebook Inc. потребовала от ЦФТ до 30 сентября отказаться от использования товарного знака facebook.

В письме отмечается, что основанная в 2004 году корпорация Facebook Inc. является владельцем всемирно известной социальной сети и правообладателем товарного знака facebook в разных написаниях (самая ранняя дата приоритета в России — 2007 год).

Facebook Inc. считает совершенно неприемлемым, что используемое доменное имя facebook.ru воспроизводит зарегистрированный товарный знак. В корпорации указывают на статью 1515 ГК РФ: за использование чужого товарного знака предусмотрена выплата компенсации до 5 млн руб. или двойной стоимости лицензии на товарный знак. Facebook Inc. потребовала до 6 сентября сообщить о результате рассмотрения претензии, но по состоянию на 3 сентября требование не выполнено.