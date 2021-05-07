Корабль Starliner совершит повторный испытательный полет

Второй испытательный беспилотный запуск корабля Starliner корпорации Boeing к Международной космической станции (МКС) запланирован на 30 июля этого года.

Второй испытательный беспилотный запуск корабля Starliner корпорации Boeing к Международной космической станции (МКС) запланирован на 30 июля этого года.

Как передает Report, об этом сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

По его сведениям, старт ракеты-носителя Atlas V с кораблем в рамках подготовки к первому пилотируемому полету (Orbital Flight Test - 2, OFT-2) Starliner к МКС состоится с авиабазы на мысе Канаверал (штат Флорида) в 14:53 по времени Восточного побережья США (22:53 - бакинское время). Ожидается, что аппарат совершит стыковку с МКС вечером 31 июля. "NASA и Boeing проделали невероятную работу, чтобы прийти к этому. Мы с нетерпением ждем успешной миссии OFT-2", - приводятся в сообщении на сайте управления слова менеджера коммерческой программы полетов NASA Стива Стича.

Starliner массой 13 тонн рассчитан на экипаж из семи человек и автономный полет продолжительностью 60 часов. Корабль был впервые запущен 20 декабря 2019 года в беспилотном режиме к МКС с авиабазы на мысе Канаверал. Стыковка с орбитальным комплексом была запланирована на 22 декабря, однако из-за технических неполадок ее отменили.