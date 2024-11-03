Корабль Crew Dragon успешно перестыковался на другой модуль МКС

Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX успешно перестыковался с переднего на боковой узел модуля Harmony Международной космической станции.

Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX успешно перестыковался с переднего на боковой узел модуля Harmony Международной космической станции.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении NASA.

По данным агентства, в экипаж корабля входят космонавт "Роскосмоса" Александр Горбунов, а также астронавты Ник Хейг, Бутч Уилмор и Суни Уильямс.

Отмечается, что отстыковка была осуществлена в 06:35 по времени Восточного побережья США (в 15:35 по бакинскому времени). Примерно через 50 минут космический корабль вновь состыковался со станцией.

Операция проводилась для освобождения переднего стыковочного узла модуля Harmony американского сегмента МКС для грузового космического корабля Crew Dragon компании SpaceX, который должен прибыть на станцию 5 ноября по московскому времени, говорится в сообщении.

Crew Dragon доставит на станцию более 2,7 тонны продовольствия, а также оборудования и материалов для проведения десятков научных экспериментов.