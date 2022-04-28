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Корабль Crew Dragon с экипажем из четырех человек пристыковался к МКС

Корабль Crew Dragon с экипажем из четырех человек пристыковался к МКС Корабль Crew Dragon компании SpaceX с экипажем из четырех человек успешно состыковался с Международной космической станцией (МКС).
ИКТ
28 апреля 2022 г. 08:28
Корабль Crew Dragon с экипажем из четырех человек пристыковался к МКС

Корабль Crew Dragon компании SpaceX с экипажем из четырех человек успешно состыковался с Международной космической станцией (МКС).

Как передает Report, об этом стало известно из сообщения NASA.

Отмечается, что корабль стартовал с космодрома на мысе Канаверал в ночь на среду по времени восточного побережья США.

В состав его экипажа вошли американцы Челл Линдгрен, Боб Хайнс, Джессика Уоткинс, а также астронавт из Италии Саманта Кристофоретти. Для Уоткинса и Хайнса это первый космический полет в карьере.

Это четвертый регулярный экипаж NASA (Crew-4), который прибыл на МКС на Crew Dragon. Он сменит на орбите экипаж Crew-3, который вернется на Землю на следующей неделе.

По данным NASA, после завершения стыковки и выравнивания давления в стыковочном шлюзе экипаж корабля перейдет на МКС, где будет оставаться до сентября.

Официальная церемония приветствия нового экипажа запланирована на 10:40 (бакинское время - ред.) четверга.

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