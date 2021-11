Корабль Crew Dragon приводнился в Атлантике

Endeavour успешно приводнился в Атлантическом океане у побережья американского штата Флорида.

Как передает Report, трансляция посадки велась на сайте NASA .

Корабль под названием Endeavour сел на воду в 22:33 по времени восточного побережья США (07:33 - бакинское время). На его борту находятся американские астронавты миссии Crew-2 Шейн Кимброу и Меган Макартур, астронавт Европейского космического агентства (ЕКА) Тома Песке, а также астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Акихико Хосидэ.

Вернувшийся с МКС экипаж находился в космосе с апреля. Планируется, что на смену им в среду на МКС отправится третий регулярный рейс Crew Dragon в составе ​​американцев Тома Маршберна, Раджи Чари, Кайлы Бэррон и немецкого астронавта Маттиаса Маурера. На МКС их дожидаются американец Марк Ванде Хай и россияне Антон Шкaплеров и Петр Дубров.