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Корабль Crew Dragon приводнился в Атлантике

Корабль Crew Dragon приводнился в Атлантике Endeavour успешно приводнился в Атлантическом океане у побережья американского штата Флорида.
ИКТ
9 ноября 2021 г. 08:26
Корабль Crew Dragon приводнился в Атлантике

Endeavour успешно приводнился в Атлантическом океане у побережья американского штата Флорида.

Как передает Report, трансляция посадки велась на сайте NASA.

Корабль под названием Endeavour сел на воду в 22:33 по времени восточного побережья США (07:33 - бакинское время). На его борту находятся американские астронавты миссии Crew-2 Шейн Кимброу и Меган Макартур, астронавт Европейского космического агентства (ЕКА) Тома Песке, а также астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Акихико Хосидэ.

Вернувшийся с МКС экипаж находился в космосе с апреля. Планируется, что на смену им в среду на МКС отправится третий регулярный рейс Crew Dragon в составе ​​американцев Тома Маршберна, Раджи Чари, Кайлы Бэррон и немецкого астронавта Маттиаса Маурера. На МКС их дожидаются американец Марк Ванде Хай и россияне Антон Шкaплеров и Петр Дубров.

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