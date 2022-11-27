Корабль Cargo Dragon компании SpaceX сегодня должен причалить к МКС

Грузовой космический корабль американской компании SpaceX, выведенный накануне на орбиту, в воскресенье должен состыковаться с Международной космической станцией (МКС).

Грузовой космический корабль американской компании SpaceX, выведенный накануне на орбиту, в воскресенье должен состыковаться с Международной космической станцией (МКС).

Как передает Report, об этом сообщает Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Автоматическая пристыковка корабля к модулю Harmony американского сегмента МКС планируется в 07:30 по времени Восточного побережья США (в 16:30 по Баку). Он доставит на станцию более трех тонн продовольствия, а также оборудования и материалов для проведения десятков научных экспериментов экипажем станции. В негерметичном отсеке корабль также привезет еще две новые более мощные солнечные панели IROSA, которые после установки их на станции позволят генерировать больше электроэнергии для обеспечения ее функционирования. Ранее на станции уже была установлена первая пара таких панелей.

В субботу тяжелая ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX, стартовавшая с космодрома на мысе Канаверал во Флориде, успешно вывела грузовой космический корабль Cargo Dragon на орбиту Земли.

Это уже шестая миссия "грузовика" компании SpaceX в модификации Cargo Dragon 2, который способен доставлять на МКС на 20% больше груза, а также может автономно стыковаться со станцией без помощи захвата ее рукой-манипулятором (по сравнению с первой версией).

Новый грузовой корабль Cargo Dragon 2 рассчитан на пять полетов к МКС и обратно вместо трех в рамках миссий прежних "грузовиков". Он может оставаться в составе станции в течение 75 дней по сравнению с 40 днями в предыдущем варианте.

Запуск корабля в версии Cargo Dragon 2 осуществлен в рамках второго контракта между NASA и компанией SpaceX по снабжению станции.

В настоящее время Cargo Dragon является единственным космическим кораблем для снабжения МКС, который способен возвращать грузы на Землю.

Cargo Dragon будет находиться в составе МКС до начала января.