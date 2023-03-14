Конец эпохе: Аpple представит первый гаджет, не являющийся творением Стива Джобса

Гарнитура дополненной реальности (VR) первого поколения американской компании Apple станет первым гаджетом от действующего руководителя Тима Кука.

Гарнитура дополненной реальности (VR) первого поколения американской компании Apple станет первым гаджетом от действующего руководителя Тима Кука.

Как передает Report об этом об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на источник в IT-гиганте.

Отмечается, что все предыдущие новинки корпорации так или иначе создавались под влиянием основателя и прошлого гендиректора Стива Джобса.

"Те же умные часы Apple Watch создавались под влиянием Стива Джобса, а смартфоны iPhone или планшеты iPad являлись полностью его проектами", — говорится в статье.

По данным FT, VR-гарнитура станет дебютным гаджетом, который войдет в новую категорию продукции, над разработкой которой Apple трудилась исключительно при Тиме Куке.

"Вышедшие в 2015 году смарт-часы Apple Watch и беспроводные наушники AirPods с 2016 года опирались на идеи, сформулированные компанией еще до Кука в статусе гендиректора", — рассказал источник издания.

Источник добавил, что к разработке будущей гарнитуры AR/VR компания приступила лишь в 2016 году "с чистого листа". По данным источников, знакомых с ситуацией, на протяжении семи лет внутри Apple велась борьба между командой промышленного дизайна и операционным отделом, в котором работал и сам Кук.