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Концепция цифровизации Министерства цифрового развития - в процессе согласования

Концепция цифровизации Министерства цифрового развития - в процессе согласования Министерство цифрового развития и транспорта подготовила концепцию по цифровой трансформации, которая является ключевым фактором на пути к инновационному обществу.
ИКТ
12 февраля 2022 г. 14:51

Министерство цифрового развития и транспорта подготовила концепцию по цифровой трансформации, которая является ключевым фактором на пути к инновационному обществу.

Как передает Report на российские СМИ, об этом заявил заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Ровшан Рустамов.

По словам Рустамова, создание современного инновационного пространства является одним из приоритетных направлений правительства, что отражено в программе «Азербайджан 2030: Национальные приоритеты по социально-экономическому развитию».

«Что входит в цифровую трансформацию? Во-первых, цифровое правительство, которое обеспечивает более качественные услуги и лучшее управление с помощью цифровых технологий, во вторых, цифровая экономика, которая позволяет автоматизировать процессы, создавать цифровые продукты и делать более точные прогнозы, и наконец, в третьих — путь к цифровому обществу, в котором люди обладают цифровыми навыками, предприниматели имеют доступ к открытым данным, а ценность создается за счет инноваций на основе открытых данных», - заявил Р. Рустамов.

Это достаточно долгий, многоэтапный и многостадийный процесс, для которого необходимо наличие концепции цифровой трансформации, современной ИТ-инфраструктуры, квалифицированных кадров, считает замминистра. Также требуется обеспечить кибербезопасность цифровой инфраструктуры и управления, координации и регулирования всех этих процессов.

Министерство разработало оптимальную концепцию данного процесса, которая предполагает цифровизацию общества в целом: повышение цифровых навыков и привычек граждан, содействие цифровизации бизнеса, всестороннее развитие механизмов регулирования в сфере ИКТ. Концепция находится на согласовании с различными госструктурами, отметил Рустамов.

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