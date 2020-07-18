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Компанию Twitter могут оштрафовать в связи со взломом аккаунтов

Компанию Twitter могут оштрафовать в связи со взломом аккаунтов Федеральная торговая комиссия (ФТК) США проведет проверки в отношении американской компании Twitter, ей может грозить штраф.
ИКТ
18 июля 2020 г. 03:44
Компанию Twitter могут оштрафовать в связи со взломом аккаунтов

Федеральная торговая комиссия (ФТК) США проведет проверки в отношении американской компании Twitter, ей может грозить штраф.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Bloomberg.

По словам его источника, данный регулирующий орган намерен выяснить, соблюдали ли в компании договоренности, которые были достигнуты с комиссией в 2010 году. Руководство Twitter обязалось тогда принять ряд мер для защиты личных данных пользователей. Это было сделано после массового взлома аккаунтов в 2009 году.

Злоумышленникам тогда, в частности, удалось получить контроль над учетной записью Барака Обамы. Он в то время являлся избранным президентом, но еще не вступил в должность. Мошенники разместили в его Twitter ряд сообщений.

ФТК в свете произошедшего провела расследование в отношении компании и установила, что ее сотрудники не уделяли достаточного внимания защите данных пользователей. Регулятор обязал Twitter ужесточить требования к сложности паролей в компьютерных системах компании, а также ограничить круг сотрудников, которые имеют к ним доступ.

По последним данным Bloomberg, хакерам удалось получить более 120 тыс. долларов США.

В Twitter уточнили, что взломаны были около 130 учетных записей. В их числе, аккаунты главы компаний Tesla и SpaceX Илона Маска, основателя компании Microsoft Билла Гейтса, главы компании Amazon и богатейшего в мире человека Джеффа Безоса, главы инвестиционного фонда Berkshire Hathaway Уоррена Баффета, а также бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, который, как ожидается, будет кандидатом от Демократической партии на президентских выборах.

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