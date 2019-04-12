​Компанию Facebook оштрафовали на 47 долларов

Мировой суд в Москве оштрафовал Facebook на 3 тысячи рублей (47 долларов США) за административное нарушение: компания не предоставила сведений о переносе в Россию серверов с персональными данными российских пользователей, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Наложить на компанию Facebook административный штраф в размере 3 тысяч рублей", - огласил решение судья Антон Козырев.

Максимум социальной сети грозил штраф в 5 тысяч рублей (78 долларов США).

Представители компании Facebook в суд не явились. По этой причине две недели назад суд откладывал рассмотрение протокола. В этот раз суд счел возможным приступить к решению вопроса в отсутствие представителя, так как ходатайств о переносе слушания в суд не поступало.