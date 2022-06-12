Компанию Apple назвали большой угрозой для Microsoft

С появлением MacBook на процессорах M-серии на рынке компьютеров стала быстро расти доля Apple, что в ближайшем будущем может обернуться для Microsoft большими проблемами.

С появлением MacBook на процессорах M-серии на рынке компьютеров стала быстро расти доля Apple, что в ближайшем будущем может обернуться для Microsoft большими проблемами.

Как передает Report, об этом появилось на сайте издания CNBC.

Издание отмечает, что большую часть доходов от Windows корпорация Microsoft получает, продавая лицензии на свою ОС компаниям Dell, HP, Lenovo и другим производителям ПК. На долю этого бизнеса приходится до 7,5% от общей годовой прибыли Microsoft и до 11% выручки.

При этом, по данным Gartner, к концу 2021 года на долю Apple приходилось 7,9% рынка ПК, а на долю Microsoft – 81,8%. Согласно текущим прогнозам, к 2026 году объем Apple достигнет уже 10,7%. В то время как часть Microsoft наоборот сократится до 80,5%. Вместе с тем в Gartner сказали, что в ближайшие несколько недель аналитическое агентство сделает новый прогноз, в котором, скорее всего, показатели Apple будут лучше, а Microsoft – хуже.

Для Microsoft складывающаяся ситуация плоха не столько потерей числа клиентов, сколько потерей контроля над ценообразованием на рынке, отмечает CNBC. То есть, теряя долю на рынке ПК, Microsoft будет терять возможность диктовать свои условия покупателям.

Есть и другая причина, по которой Microsoft стоит переживать из-за укрепления позиций Apple. Сейчас доля MacBook растет преимущественно за счет домашних пользователей – корпоративные клиенты по-прежнему всецело принадлежат Microsoft. Однако, как утверждает CNBC, вскоре после того, как пользователи распробуют преимущества MacBook дома, они начнут активно переходить на них и в офисах.