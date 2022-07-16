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Компания Xiaomi в августе представит свой первый электромобиль

Компания Xiaomi в августе представит свой первый электромобиль Генеральный директор и основатель Xiaomi Лэй Цзюнь в августе представит прототип первого электромобиля компании.
ИКТ
16 июля 2022 г. 18:30
Компания Xiaomi в августе представит свой первый электромобиль

Генеральный директор и основатель Xiaomi Лэй Цзюнь в августе представит прототип первого электромобиля компании.

Как сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru, глава Xiaomi следит, чтобы проект продвигался в соответствии с планом.

Отмечается, что после презентации прототипа начнутся дорожные испытания, в том числе первое зимнее тестирование машины. Команда, стоящая за разработкой электромобиля, входит в шанхайскую компанию HVST Automobile Design, которая также работала над концепт-каром Weltmeister Maven.

Известно, что Xiaomi готовится к запуску своего автомобильного бренда и уже наняла директора по связям с общественностью. Маркетинговая кампания нового бренда будет запущена после обнародования прототипа.

В прошлом году Xiaomi выделила 10 млрд долларов на развитие своего автомобильного подразделения. Завод по производству автомобилей Xiaomi будет построен в Ичжуане, где у компании также будет находиться центр исследований и разработок. Ожидаемая производственная мощность составит 300 тыс. автомобилей в год. Однако на начальном этапе будет производиться около 150 тыс. автомобилей в год, а первые модели поступят в продажу в 2024 году.

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