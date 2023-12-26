Компания Xiaomi представит свой первый электромобиль 28 декабря

В канун Нового года Xiaomi проведет еще одну презентацию, на которой раскроет подробности о фирменной платформе для электромобилей Xiaomi EV.

В канун Нового года Xiaomi проведет еще одну презентацию, на которой раскроет подробности о фирменной платформе для электромобилей Xiaomi EV.

Как передает Report, об этом сообщает издание GizmoChina со ссылкой на пост основателя Xiaomi Лэя Цзюня в X (Twitter).

Цзюнь отметил, что мероприятие получило название Stride. Оно состоится 28 декабря 2023 года. Ожидается, что в рамках ивента Xiaomi раскроет детали фирменных электродвигателей для автомобилей, расскажет об особенностях собственной системы автопилота, а также озвучит дату релиза и цены на первый электромобиль компании SU7.

Xiaomi работала над своим электромобилем несколько лет. К разработке были привлечены тысячи инженеров, а инвестиции в проект превысили 1,4 млрд долларов. Со своим продуктом китайский техногигант планирует занять на рынке значимую долю и посостязаться за лидерство с самой Tesla.

Ожидается, что электромобиль Xiaomi выйдет в трех вариантах: SU7, SU7 Pro и SU7 Max. Размеры автомобиля, по слухам, составляют 4997 на 1963 на 1455 мм, а колесная база равна 3000 мм, что обещает просторный салон.