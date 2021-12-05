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Компания Трампа привлекла $1 млрд инвестиций в социальную сеть

Компания Трампа привлекла $1 млрд инвестиций в социальную сеть Trump Media Technology Group, председателем которой является бывший президент США Дональд Трамп, привлекла $1 млрд инвестиций для своей социальной сети.
ИКТ
5 декабря 2021 г. 06:29
Компания Трампа привлекла $1 млрд инвестиций в социальную сеть

Trump Media & Technology Group, председателем которой является бывший президент США Дональд Трамп, привлекла $1 млрд инвестиций для своей социальной сети.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает Axios.

Стоимость одной акции стартапа составила около 34,36 доллара США. Инвесторы в проект остались неизвестными. Сделка прошла в формате предусматривающем слияния и поглощения (SPAC).

Напомним, что ранее компания Трампа сообщала, что соцсеть Truth Social начнет работать в начале ноября для ограниченного круга пользователей. Полноценная версия, доступ к которой будет иметь вся страна, как ожидается, начнет работать в начале следующего года.

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