Компания Трампа привлекла $1 млрд инвестиций в социальную сеть

Trump Media Technology Group, председателем которой является бывший президент США Дональд Трамп, привлекла $1 млрд инвестиций для своей социальной сети.

Trump Media & Technology Group, председателем которой является бывший президент США Дональд Трамп, привлекла $1 млрд инвестиций для своей социальной сети.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс , об этом сообщает Axios.

Стоимость одной акции стартапа составила около 34,36 доллара США. Инвесторы в проект остались неизвестными. Сделка прошла в формате предусматривающем слияния и поглощения (SPAC).

Напомним, что ранее компания Трампа сообщала, что соцсеть Truth Social начнет работать в начале ноября для ограниченного круга пользователей. Полноценная версия, доступ к которой будет иметь вся страна, как ожидается, начнет работать в начале следующего года.