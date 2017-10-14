Компания Tesla уволила несколько сотен работников

Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ Корпорация Tesla неожиданно уволила на этой неделе несколько сотен работников различных подразделений, передает Report со ссылкой на ИАСС.

По сведениям источников из числа бывших и действующих сотрудников, о данных увольнениях по большей части не было сделано заблаговременных предупреждений. В общей сложности, по разным оценкам, лишились работы от 400 до 700 человек, в их числе менеджеры, технические специалисты и работники заводов. В частности, речь идет о персонале, задействованном в производстве автомобилей Model X и Model S, а также о сотрудниках, работавших над проектами энергетической компании SolarCity. Сделку по ее приобретению Tesla закрыла в ноябре 2016 года.

The Mercury News отмечает, что данные увольнения произошли как раз в то время, когда Tesla сталкивается с трудностями в том, что касается увеличения объемов производства нового седана Model X.

Официальный представитель Tesla подтвердил The Mercury News, что увольнения имели место, однако не уточнил, сколько именно сотрудников лишились должностей. В Tesla подчеркнули, что на смену уволенным сотрудникам вскоре будут приняты новые.