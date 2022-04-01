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Компания SpaceX запустила ракету с 40 спутниками

Компания SpaceX запустила ракету с 40 спутниками Американская компания SpaceX запустила в пятницу ракету-носитель Falcon 9 с очередной группировкой из 40 спутников государственных и частных заказчиков США и других государств.
ИКТ
1 апреля 2022 г. 21:13
Компания SpaceX запустила ракету с 40 спутниками

Американская компания SpaceX запустила в пятницу ракету-носитель Falcon 9 с очередной группировкой из 40 спутников государственных и частных заказчиков США и других государств.

Как передает Report, трансляция велась на сайте компании.

Старт с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) состоялся в 12:24 по местному времени (20:24 - бакинское время).

Многоразовая первая ступень ракеты успешно приземлилась на платформу в Атлантическом океане через 10 минут после запуска. Она ранее уже шесть раз использовалась в аналогичных миссиях.

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