Компания SpaceX запустила ракету с 40 спутниками

Американская компания SpaceX запустила в пятницу ракету-носитель Falcon 9 с очередной группировкой из 40 спутников государственных и частных заказчиков США и других государств.

Американская компания SpaceX запустила в пятницу ракету-носитель Falcon 9 с очередной группировкой из 40 спутников государственных и частных заказчиков США и других государств.

Как передает Report, трансляция велась на сайте компании.

Старт с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) состоялся в 12:24 по местному времени (20:24 - бакинское время).

Многоразовая первая ступень ракеты успешно приземлилась на платформу в Атлантическом океане через 10 минут после запуска. Она ранее уже шесть раз использовалась в аналогичных миссиях.