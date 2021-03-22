Компания LG свернет производство смартфонов

Переговоры по продаже убыточного производства смартфонов с вьетнамским Vingroup и Volkswagen AG оказались провальными

Южнокорейская компания LG может закрыть собственное производство смартфонов.

Как передает Report, об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники в индустрии.

Сообщается, что LG с февраля 2021 года заморозила разработку телефонов с гибкими дисплеями. Следующим решением стало то, что компания отложила все запланированные на первое полугодие презентации новых смартфонов.

Инсайдеры заявляют, что в LG вели переговоры по продаже убыточного производства смартфонов с вьетнамским конгломератом Vingroup и автопроизводителем Volkswagen AG, но они оказались провальными.

Последней громкой разработкой LG стал смартфон с экраном-рулоном Rollable. Проект был представлен CES 2021 и по данным инсайдеров начал проходить сертификацию.