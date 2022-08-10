Компания LG представила огромный телевизор с вибрирующим экраном

Компания LG Display представила прототип 97-дюймового телевизора с матрицей OLED EX, главной особенностью которого является возможность генерации объемного звука посредством колебаний экрана.

Компания LG Display представила прототип 97-дюймового телевизора с матрицей OLED EX, главной особенностью которого является возможность генерации объемного звука посредством колебаний экрана.

Как передает Report, сообщение об этом появилось на сайте издания ArsTechnica .

Технология генерации звука называется Film Cinematic Sound OLED. Хотя в компании не обозначили эквивалент громкости традиционных динамиков, там заявили, что экран способен выдавать объемный звук как у домашнего кинотеатра.

"5.1-канальная звуковая система встроена в широкий экран обеспечивает кинотеатральный уровень погружения", - сказали в LG Display.