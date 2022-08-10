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Компания LG представила огромный телевизор с вибрирующим экраном

Компания LG представила огромный телевизор с вибрирующим экраном Компания LG Display представила прототип 97-дюймового телевизора с матрицей OLED EX, главной особенностью которого является возможность генерации объемного звука посредством колебаний экрана.
ИКТ
10 августа 2022 г. 22:31
Компания LG представила огромный телевизор с вибрирующим экраном

Компания LG Display представила прототип 97-дюймового телевизора с матрицей OLED EX, главной особенностью которого является возможность генерации объемного звука посредством колебаний экрана.

Как передает Report, сообщение об этом появилось на сайте издания ArsTechnica.

Технология генерации звука называется Film Cinematic Sound OLED. Хотя в компании не обозначили эквивалент громкости традиционных динамиков, там заявили, что экран способен выдавать объемный звук как у домашнего кинотеатра.

"5.1-канальная звуковая система встроена в широкий экран обеспечивает кинотеатральный уровень погружения", - сказали в LG Display.

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