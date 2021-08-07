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Компания Илона Маска собрала самую высокую в истории ракету

Компания Илона Маска собрала самую высокую в истории ракету Американская авиакосмическая компания SpaceX завершила сборку двухступенчатого многоразового носителя Starship на космодроме в Техасе.
ИКТ
7 августа 2021 г. 17:15
Компания Илона Маска собрала самую высокую в истории ракету

Американская авиакосмическая компания SpaceX завершила сборку двухступенчатого многоразового носителя Starship на космодроме в Техасе.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

В систему входят Booster 4 (прототип ступени Super Heavy) и SN20 (прототип самого Starship). Общая высота комплекса составляет 120 метров, что на 20 метров больше советской ракеты-носителя сверхтяжелого класса Н-1. Вместе со стартовой площадкой система возвышается на 145 метров. Для сравнения: высота пирамиды Хеопса в Гизе достигает 136 метров.

Финальную версию ракеты протестируют во время орбитального полета над Мексиканским заливом. Пока его дата не известна: помимо обязательных тестов, потребуется разрешение Федерального управления гражданской авиации США.

В итоге Starship задействуют в миссии Artemis, цель которой — вернуть астронавтов на Луну в 2024 году.

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