Компания Илона Маска может запустить на орбиту 4-й спутник Азербайджана

“Мы объявим тендер на запуск очередного спутника наземного наблюдения – Azersky 2. На сегодняшний день американская компания Space X Илона Маска осуществляет запуски по самым низким ценам".

“Мы объявим тендер на запуск очередного спутника наземного наблюдения – Azersky 2. На сегодняшний день американская компания Space X Илона Маска осуществляет запуски по самым низким ценам".

Как передает Report, об этом заявил председатель правления Космического агентства (”Азеркосмос") при Министерстве цифрового развития и транспорта Самаддин Асадов.

"Спутник, который станет 4-м по счету, будет запущен на орбиту через 3 года. Я уверен, что Space X предложит хорошую цену. Но сейчас мы не можем сказать, что планируем вместе с ними вывести спутник на орбиту, поскольку мы еще не объявили тендер. Реализация наших спутниковых программ начнется еще через два года. Запуск AzerSky 2 на орбиту запланирован примерно на 2025 год", - отметил он.