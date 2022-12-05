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Компания Илона Маска может запустить на орбиту 4-й спутник Азербайджана

Компания Илона Маска может запустить на орбиту 4-й спутник Азербайджана “Мы объявим тендер на запуск очередного спутника наземного наблюдения – Azersky 2. На сегодняшний день американская компания Space X Илона Маска осуществляет запуски по самым низким ценам".
ИКТ
5 декабря 2022 г. 10:42
Компания Илона Маска может запустить на орбиту 4-й спутник Азербайджана
Самаддин Асадов

“Мы объявим тендер на запуск очередного спутника наземного наблюдения – Azersky 2. На сегодняшний день американская компания Space X Илона Маска осуществляет запуски по самым низким ценам".

Как передает Report, об этом заявил председатель правления Космического агентства (”Азеркосмос") при Министерстве цифрового развития и транспорта Самаддин Асадов.

"Спутник, который станет 4-м по счету, будет запущен на орбиту через 3 года. Я уверен, что Space X предложит хорошую цену. Но сейчас мы не можем сказать, что планируем вместе с ними вывести спутник на орбиту, поскольку мы еще не объявили тендер. Реализация наших спутниковых программ начнется еще через два года. Запуск AzerSky 2 на орбиту запланирован примерно на 2025 год", - отметил он.

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Версия на английском языке Elon Musk's company may launch Azerbaijan's 4th satellite into orbit
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın 4-cü peykini orbitə İlon Maskın şirkəti buraxa bilər

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