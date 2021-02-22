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Компания Huawei представила смартфон с гибким дисплеем

Компания Huawei представила смартфон с гибким дисплеем По своей конструкции смартфон напоминает книгу: диагональ внутреннего гибкого экрана - 8,01 дюйма, внешнего - 6,45 дюйма
ИКТ
22 февраля 2021 г. 19:20
Компания Huawei представила смартфон с гибким дисплеем

Китайская компания Huawei представила в понедельник новейший флагманский смартфон с гибким дисплеем Mate X2.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, цена наиболее бюджетной комплектации устройства составит 17 999 юаней (около 2,8 тыс. долларов США).

По своей конструкции смартфон напоминает книгу: диагональ внутреннего гибкого экрана - 8,01 дюйма, внешнего - 6,45 дюйма. Это позволит использовать его как в раскрытом виде, так и в закрытом.

Устройство работает на процессоре Kirin 9 000. Смартфон может работать с двумя активными сим-картами. Он оборудован аккумуляторной батареей емкостью 4 500 миллиампер-часов, которая поддерживает быструю зарядку мощностью 55 Вт.

Смартфон оснащен 50-мегапиксельной камерой Leica с 10-кратным оптическим зумом, а также 16-мегапиксельной видеокамерой с возможностью макросъемки на фокусном расстоянии в 2,5 см.

Продажи Huawei Mate X2 в Китае стартуют 25 февраля. Версия с 256 гигабайтами внутренней памяти будет продаваться по цене 17 999 юаней (2,8 тыс. долларов), а с 512 гигабайтами - за 18 999 юаней (около 2 950 долларов США).

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