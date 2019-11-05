Компания Facebook сменила логотип

Компания Facebook поменяла логотип, чтобы он отличался от логотипа одноименной соцсети.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении компании.

"Сегодня мы обновляем бренд компании, чтобы лучше прояснить информацию о продуктах, которые делает Facebook. Мы вводим новый логотип компании и проводим различие между компанией Facebook и приложением Facebook, которое сохранит свой собственный бренд", - говорится в сообщении.

Среди основных своих сервисов Facebook называет приложение Facebook, Messenger, Instagram, WhatsApp, Oculus, Workplace, Portal и Calibra. "Эти приложения и технологии имеют общую инфраструктуру на протяжении многих лет, и команды, стоящие за ними, часто работают вместе", - отмечает компания.

Отметим, что компания Facebook и одноименная соцсеть была основана 4 февраля 2004 года Марком Цукербергом. Штаб-квартира Facebook находится в Калифорнии.