Компания Bakcell запустила два новых продукта для пользователей мобильного интернета

Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ Компания Bakcell запустила сразу два инновационных и уникальных продукта на базе услуг передачи данных посредством мобильной сети - My hour и пакеты YouTube.

Об этом сообщает Report со ссылкой на компанию.

My hour (Мой час) – одно из самых инновационных и уникальных предложений на рынке, работающее по принципу потребности клиента в более высоких объемах и скоростях трафика. Клиенты смогут подписываться на данную услугу в любое время суток (кроме промежутка от 19:00 до 01:00), набрав на телефоне соответствующий код. В течение следующих 60 минут после подключения услуги, клиент будет иметь возможность использовать неограниченное количество мобильного трафика на высокой скорости. Чтобы предоставить всем нашим клиентам равные возможности для использования данного предложения, каждый абонент будет иметь возможность воспользоваться услугой один раз в день, на свое усмотрение.

Пакеты YouTube – YouTube является самой популярной в Азербайджане платформой для просмотра видео и создания видеопотоков. Пользователи по всей стране проводят значительное время за просмотром видео в YouTube. Будучи самым инновационным участником телекоммуникационного рынка страны, компания Bakcell впервые в Азербайджане представляет эксклюзивные пакеты YouTube, посредством трафика которых пользователи могут полностью удовлетворить свои потребности в цифровом контенте. Абоненты Bakcell имеют возможность подключиться к этому эксклюзивному предложению, набрав соответствующий код, и наслаждаться безупречным потоковым видео без промедлений. Данное предложение доступно в двух вариантах: 2 Гб и 5 Гб. Период использования составляет 7 дней.

Компания Bakcell названа провайдером самой быстрой мобильной сети в стране. Согласно результатам тестов, проведенных местными пользователями при помощи программы Speedtest от компании Ookla, являющейся мировым лидером в области тестирования скорости Интернета и диагностирования сети, компания Bakcell предоставляет самые высокие скорости загрузки и отдачи, а также наименьшее время сетевой задержки.

"Мы очень гордимся тем, что сохранили лидерство по скорости передачи данных и второй год подряд получаем награду от Ookla Speedtest. Благодаря самой передовой технологии агрегации несущих частот, наши абоненты имеют возможность пользоваться всеми преимуществами сверхбыстрой сети LTE, а также Интернетом, со скоростью загрузки до 225 Мбит/сек. Наши долгосрочные планы включают в себя расширения сети 4G по всей стране. Мы также с радостью представляем специальные интернет-пакеты, которые можно использовать для создания потоковых видео трансляций и других интернет-услуг", - сказал главный исполнительный директор Bakcell Николай Беккерс.