Компания Bakcell в очередной раз получила сертификат Socially Devoted

Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ Первый оператор мобильной связи в Азербайджане - компания Bakcell во второй раз за 2017 год удостоена сертификата Socially Devoted (социально ориентированный) за количество ответов на вопросы клиентов в социальной сети Facebook. Об этом сообщает Report со ссылкой на компанию.

Так, во втором и третьем квартале текущего года компания Bakcell продемонстрировала самый высокий результат (100%) по уровню ответов на вопросы абонентов, заданных на странице компании в социальной сети Facebook.

"Присутствие в социальных медиа возлагает на бренды большую ответственность, не только по качеству предоставляемого контента, но и по своевременному и оперативному реагированию на вопросы и отзывы своих клиентов и других пользователей страницы. Для любой страницы, высокий коэффициент предоставления ответов на вопросы и отзывы пользователей (Response Rate) является важным показателем эффективности онлайн службы обслуживания клиентов", - говорится в информации.

Компания Bakcell уже не раз получала сертификат Socially Devoted за высокие показатели Response Rate, при этом каждый раз улучшая эти результаты, достигнув за последние годы отметки в 100%.

Социальные медиа являются одним из самых важных средств коммуникации компании Bakcell, с точки зрения предоставления информации о продуктах и услугах широкой клиентской аудитории, а также предоставления ответов на вопросы клиентов. Компания имеет активные страницы во многих популярных социальных сетях.