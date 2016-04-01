​Компания Bakcell укрепляет сотрудничество с AzEduNet

Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/ Первый оператор мобильной связи в Азербайджане – компания Bakcell продолжает успешное сотрудничество с крупнейшим интернет-провайдером страны AzEduNet в сфере образования.

Как сообщили Report в компании, благодаря этому сотрудничеству более 500 школ с ограниченными техническими возможностями, расположенные в различных отдаленных местностях республики, были подключены к образовательной сети с помощью 3G интернета Bakcell.

"В то время, в целях обеспечения около 40 наших представителей в Баку и регионах страны мобильным интернетом и надежной мобильной связью, мы хотели найти оператора мобильной связи, который мог бы предложить нам широкий охват сети и доступные цены. Среди рассматриваемых нами компаний Bakcell лучше всех соответствовала нашим потребностям. Мы вполне довольны нашим выбором компании Bakcell в качестве корпоративного партнера в силу того, что на сегодняшний день как корпоративный клиент мы полностью удовлетворены уровнем обслуживания, качеством сети и ценовой политикой, предлагаемой компанией Bakcell", - сказал руководитель группы отдела сетевой поддержки компании AzEduNet Али Гасанов.

А.Гасанов отметил, что сотрудничество в корпоративном сегменте не ограничивается только взаимоотношениями между оператором мобильной связи и клиентом, а становится все более разносторонним партнерством: "В 2013 году мы поставили перед собой цель подключить школы, расположенные в самых отдаленных селах страны и не имеющих никаких средств телекоммуникации, а также детей с особыми потребностями, получающих образование в рамках проекта "Дистантное обучение", к образовательной сети Азербайджана. Чтобы осуществить этот проект, мы остро нуждались в мобильной сети, способной обеспечивать надежную связь и предоставлять современные телекоммуникационные решения в наиболее отдаленных местностях страны. И именно компания Bakcell была в состоянии удовлетворить высоким техническим требованиям данного проекта".

"Компания AzEduNet является нашим крупнейшим партнером в сфере образования. Bakcell использует индивидуальный подход к каждому корпоративному клиенту и подготавливает предложения, наилучшим образом соответствующие их потребностям. Наше сотрудничество с AzEduNet продолжается уже в течение 7 лет. Благодаря нашим совместным усилиям более чем 500 школ по всей стране были обеспечены доступом к сети интернет. Этот проект стал очень успешным, и мы планируем увеличить число таких школ в будущем", - сказал директор по маркетингу и продажам компании Bakcell Феджа Хаджич.