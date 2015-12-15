​Компания Bakcell удостоена наград по трем категориям

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ Сразу три проекта первого оператора мобильной связи в Азербайджане – компании Bakcell, представленных на конкурс в области корпоративной социальной ответственности (КСО) AmCham CSR Excellence Award, организованный азербайджанским представительством Американской торговой палаты, были удостоены наград в таких категориях как "Образование", "Корпоративная филантропия" и "Устойчивость".

Как сообщает Report, проекты Bakcell, представленные на конкурс, заняли 1-е места в категориях "Образование" и "Корпоративная филантропия", и 3-е место в категории "Устойчивость".

Отметим, что AmCham CSR Excellence Award является главной наградой-признанием исключительной деятельности и достижений компаний-участников за последние несколько месяцев, являющихся своего рода вкладом в культуру корпоративной социальной ответственности (КСО) в Азербайджане. Представленные 31 компанией 55 проектов были оценены опытными членами жюри, состоящего из представителей общественности.