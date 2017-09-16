Компания Bakcell провела тренинг для девелоперов

Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ Первый оператор мобильной связи в Азербайджане – компания Bakcell провела второй обучающий семинар для девелоперов, участвующих в программе Applab.

Как сообщает Report со ссылкой на компанию, тренинг под названием "Интенсивный курс по развитию связей с инвесторами", охватил все аспекты построения отношений между стартапами и инвесторами.

Одним из самых важных моментов в управлении инвестициями является построение правильных отношений с инвестором. В последние годы в сфере стартапов наблюдается своего рода "бум", и благодаря этому, команды и проекты находятся в постоянном поиске кандидатов на такие должности как "Сотрудник по связям с инвесторами" или "Сотрудник по развитию связей с инвесторами". В ходе семинара, участники узнали много полезного о том, как выглядеть органично и естественно, общаясь с инвесторами, получили информацию о верных способах правильного представления своего продукта, а также ознакомились с понятием "презентация в лифте" (т.е. представление продукта за две минуты).

"Благодаря этому курсу, я научился понимать мышление и поведение разных типов инвесторов. Теперь, даже если я внезапно встречу потенциального инвестора в лифте, я уверен, что смогу продать ему свой продукт и установить первоначальный контакт", - говорит один из создателей проекта Blutu Ахмед Халафбейли.

Данные тренинги, организуются совместно с “Тренинг-центром CAC”, являющимся одним из ведущих центров страны, по предоставлению таких услуг как тренинги, аттестация и консалтинг.

В ближайшие месяцы, Bakcell проведет тренинги для девелоперов, на такие темы как "питчинг", технология блокчейнов, управление проектами и др.

Программа AppLab - это ускоренная модель осуществления проектов, созданная для оказания поддержки выбранным для участия разработчикам, в воплощении в жизнь их идей, мобильных приложений и технологий, от начальной стадии до стадии готового продукта на региональном уровне.