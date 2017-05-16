Компания Bakcell продолжает поддерживать детей, нуждающихся в особой заботе

Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ Первый оператор мобильной связи в Азербайджане – компания Bakcell продолжает осуществление проекта "Общение посредством искусства", в рамках своей программы Корпоративной социальной ответственности (КСМ) и сотрудничества с организацией Совместной помощи Азербайджану (UAFA).

Как сообщает Report со ссылкой на банк, благодаря проекту в этом году более 114 детей получат новые навыки в специальных детских кружках, а также смогут продемонстрировать эти навыки на различных мероприятиях, радуя при этом зрителей и получая положительные эмоции.

В рамках этого проекта, привносящего приятные и запоминающиеся перемены в жизни детей, нуждающихся в особой заботе, сотни детей получили новые знания и навыки в общественных реабилитационных центрах UAFA в Гяндже, Хачмазе и в Баку. Более того, участники проекта стали победителями на многих конкурсах и соревнованиях, как местного, так и международного значения.

“Благодаря этому проекту, организованному UAFA, дети получают дополнительные возможности, уверенность в своем будущем и чувствуют себя неотъемлемой частью общества",- говорит главный исполнительный директор Bakcell Николай Беккерс.

По словам директора UAFA Гвен Борчелл, благодаря сотрудничеству между Bakcell и UAFA, дети обеспечиваются стабильной поддержкой и услугами, и их успех уже привлек к себе внимание на национальном уровне: "Мы хотим, чтобы молодые люди с инвалидностью были более активны и делаем все возможное для предоставления им равных прав и возможностей. Наш совместный проект помогает обществу понимать и быть ближе к детям, нуждающимся в особой заботе".

Нужно отметить, что кружки, организованные в реабилитационных центрах, выбираются, основываясь на желаниях и интересах детей. Сюда входят такие кружки, как театральный, танцы, рисование и творчество.