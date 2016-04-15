​Компания Bakcell приступила к программе стажировки для студентов и выпускников

Баку. 15 апреля. REPORT.AZ/ Первый оператор мобильной связи в Азербайджане - компания Bakcell объявляет о начале нового сезона в рамках программы стажировки "Smart Start", предназначенной для молодых людей, студентов и выпускников в возрасте 18-25 лет. Эта программа представляет собой уникальную возможность для молодых людей получить ценный опыт работы в сфере телекоммуникаций.

Как сообщили Report в Bakcell, традиционно, предоставляемые компанией возможности для прохождения стажировки открыты для людей на различных этапах их карьеры. Данная стажировка будет проводиться с июля по сентябрь 2016 года, 5 рабочих дней в неделю. Участникам будет выплачиваться стажерская стипендия.

Заявки на участие должны быть представлены в период с 20 апреля по 10 мая 2016 г. В процессе предварительного отбора, который пройдет с 16 мая по 16 июня 2016 года, кандидаты будут приглашены на тестирование и групповые собеседования.

Начиная с 17 июня, комиссией по отбору стажеров будут проводиться индивидуальные и профильные собеседования со всеми подходящими кандидатами. Данный процесс завершится 27 июня и имена успешных кандидатов программы "Smart Start" будут объявлены 1 июля 2016 года.

До начала программы стажировки все отобранные кандидаты должны будут пройти внутреннее обучение, которое будет организовано компанией Bakcell. Стажировка начнется 1 июля и продолжится до 1 сентября 2016 года. В течение этих 2-х месяцев стажеры будут активно вовлечены в повседневную деятельность компании в составе одного дружного коллектива.

Для того чтобы принять участие в программе кандидаты должны заполнить форму заявки по следующей ссылке: http://developtalent.bakcell.com/az

В 2015 году компанией Bakcell было получено более 2000 заявок для участия в программе стажировки "Smart Start". Были проведены собеседования по телефону с 688 заявителями, 480 из которых были отобраны для прохождения тестирования и групповых собеседований. Из них 190 были приглашены на индивидуальные собеседования и 32 человека, успешно прошедшие процесс отбора, получили право на участие в программе. 3 наиболее активных и перспективных стажера, успешно завершивших программу, были обеспечены постоянными рабочими местами в компании Bakcell.