Компания Bakcell приняла участие в карьерной выставке в Гяндже

Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ Первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell приняла активное участие в карьерной выставке для выпускников в Гяндже.

В 10-й по счету ярмарке "Выпускник-2018", организованной в учебном корпусе факультета инженерии Азербайджанского государственного аграрного университета (АГАУ), приняли участие более 160 компаний и организаций из различных районов республики. На стенде Bakcell, привлекшем большое внимание участников, студентам и выпускникам университета была предоставлена подробная информация о вакансиях и возможностях прохождения практики в таких отделах компании, как продажи и маркетинг, а также были проведены собеседования с кандидатами. Во время мероприятия студенты получили бесплатные номера и другие сувениры от Bakcell, в то время как троим отличившимся студентам АГАУ были вручены особые подарки от компании.

Компания Bakcell, известная своей широкомасштабной корпоративной социальной деятельностью, уделяет большое внимание образованию и профессиональному развитию молодежи Азербайджана, и вносит свой вклад в повышение уровня занятости среди представителей молодого поколения. Только в течение этого года компания приняла участие в карьерных выставках Университета ADA, Западного Каспийского университета, АГУНП и АГАУ. Наряду с этим, Bakcell объявила о начале традиционной летней программы стажировки и успешно осуществила целый ряд других проектов, направленных на поддержку образования и развитие карьеры молодежи.

Bakcell продолжит осуществлять плодотворную деятельность с целью обеспечить молодых талантливых людей нашей страны необходимой поддержкой в получении образования и вопросах трудоустройства, и таким образом внести посильный вклад в светлое будущее азербайджанской молодежи.