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    ​Компания Bakcell победила на международном конкурсе телекоммуникаций

    Программа лояльности Ulduzum победила в номинации Лучшая потребительская услуга

    Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ Программа лояльности "Ulduzum" первого оператора мобильной связи Азербайджана – компании Bakcell названа лучшей потребительской услугой в сфере телекоммуникаций среди стран Ближнего Востока, Центральной и Южной Азии и Северной Африки.

    Как сообщает Report со ссылкой на компанию, на церемонии вручения престижных наград Telecoms World Middle East Awards 2015 в Дубае организация Telecoms World присудила программе "Ulduzum" компании Bakcell первое место среди 5 финалистов в номинации "Лучшая потребительская услуга".

    Конкурс был проведен среди 250 номинантов из различных стран и телекоммуникационных компаний Ближнего Востока, Центральной и Южной Азии и Северной Африки.

    “Мы очень гордимся тем, что наша компания получила эту награду и заняла первое место среди 250 телекоммуникационных компаний. Это доказывает, что программа "Ulduzum" компании Bakcell обеспечивает лучшее обслуживание потребителей не только в Азербайджане, но является лучшей услугой на Ближнем Востоке, в Центральной и Южной Азии и Северной Африке, а это означает, что мы одни из лучших в мире", - сказал главный исполнительный директор компании Bakcell Ричард Ширер.

    Отметим, что программа лояльности "Ulduzum", которая насчитывает более чем 1,4 млн. абонентов, предоставляет абонентам целый ряд преимуществ и услуг, а также повышает уровень лояльности абонентов и партнеров программы "Ulduzum".

    Благодаря более чем 5 тыс. базовым станциям cеть Bakcell охватывает свыше 99% населения и 93% территории страны (за исключением оккупированных территорий). 

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