​Компания Bakcell победила на международном конкурсе телекоммуникаций

Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ Программа лояльности "Ulduzum" первого оператора мобильной связи Азербайджана – компании Bakcell названа лучшей потребительской услугой в сфере телекоммуникаций среди стран Ближнего Востока, Центральной и Южной Азии и Северной Африки.

Как сообщает Report со ссылкой на компанию, на церемонии вручения престижных наград Telecoms World Middle East Awards 2015 в Дубае организация Telecoms World присудила программе "Ulduzum" компании Bakcell первое место среди 5 финалистов в номинации "Лучшая потребительская услуга".

Конкурс был проведен среди 250 номинантов из различных стран и телекоммуникационных компаний Ближнего Востока, Центральной и Южной Азии и Северной Африки.

“Мы очень гордимся тем, что наша компания получила эту награду и заняла первое место среди 250 телекоммуникационных компаний. Это доказывает, что программа "Ulduzum" компании Bakcell обеспечивает лучшее обслуживание потребителей не только в Азербайджане, но является лучшей услугой на Ближнем Востоке, в Центральной и Южной Азии и Северной Африке, а это означает, что мы одни из лучших в мире", - сказал главный исполнительный директор компании Bakcell Ричард Ширер.

Отметим, что программа лояльности "Ulduzum", которая насчитывает более чем 1,4 млн. абонентов, предоставляет абонентам целый ряд преимуществ и услуг, а также повышает уровень лояльности абонентов и партнеров программы "Ulduzum".

Благодаря более чем 5 тыс. базовым станциям cеть Bakcell охватывает свыше 99% населения и 93% территории страны (за исключением оккупированных территорий).