​Компания Bakcell открыла новый центр продажи и обслуживания

Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ Первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell открыла Центр обслуживания клиентов в новой концепции и с новым дизайном в городе Лянкяран.

Как сообщает Report, Центр обслуживания клиентов, открывшийся по адресу Аллея А.Асланова 6, предлагает абонентам полный ассортимент услуг.

"Количество базовых станций, используемых компанией Bakcell, которая на данный момент обладает самой высококачественной сетью в стране, стремительно растет по всей территории страны. Соответственно, мы также расширяем сеть наших центров продаж и обслуживания. Сети 2G и 3G компании Bakcell охватывают соответственно 99% и 97% населения города Лянкяран. Уровень проникновения интернета составляет около 60%. Учитывая, что 42% местных абонентов Bakcell являются пользователями смартфонов, то можно легко представить, насколько важным здесь является фактор высокоскоростного мобильного Интернета. Компания Bakcell продолжает инвестировать как в развитие своей сети, так и в создание центров продаж и обслуживания с тем, чтобы расширить охват своей деятельность в южной части страны", - отмечает директор по продажам Fedja Hadzic.

В связи с открытием нового центра обслуживания, абонентам, купившим тут новые номера, будет предоставляться дополнительный бонус в виде 30 бесплатных минут разговора. Количество номеров с данным бонусом ограниченно.

Bakcell предлагает своим абонентам самое высокое качество обслуживания посредством около 250 пунктов розничной продажи и 26 центров обслуживания клиентов, функционирующих как в столице, так и в регионах страны. Для получения информации о центрах обслуживания клиентов Bakcell посетите следующую ссылку: http://www.bakcell.com/az/contact-us/customer-care-offices.

Отметим, что компания Bakсell предлагает широкий спектр продуктов и услуг для современных пользователей мобильной связи. Под торговой маркой Sür@, Bakcell предоставляет лучшие в своем классе услуги мобильного интернета 3G и 4G.

Благодаря более чем 5300 базовым станциям, cеть Bakcell охватывает более 99% населения и 93% территории страны (за исключением оккупированных территорий). Bakcell является лидером в сфере инноваций и посредством услуг Sür@ и создания новых партнерств фокусируется на предоставлении самого качественного мобильного интернета азербайджанским пользователям. Услуги 3G компании Bakcell доступны во всех регионах страны, и охватывают 93% населения Азербайджана. Посредством около 250 пунктов розничной продажи и 26 центров обслуживания абонентов, Bakcell предлагает своим клиентам самое высокое качество обслуживания.

Вслед за услугой 3GSür@, зарекомендовавшей себя в качестве лучшего опыта пользования мобильным интернетом в течение последних 4-х лет, Bakcell объявил о запуске услуги 4GLTE под брендом 4-cüSür@ в коммерческую эксплуатацию с 5 мая 2015 года. Услуга 4-cüSür@ обеспечивает существенное увеличение скорости передачи данных в мобильной сети, и была специально разработана для пользователей, желающих оставаться мобильными и иметь высокоскоростной доступ к сети Интернет везде, где бы они ни находились.

Дополнительную информацию о продуктах и услугах Bakcell можно получить на сайте www.bakcell.com или по номеру 555. Для ознакомления с пресс-релизами посетите www.bakcell.com/az/news (или www.bakcell.com/en/news для пресс-релизов на английском языке).

Не являющиеся абонентом Bakcell лица могут узнать о компании и предоставляемых услугах по номеру 055 000 05 55.