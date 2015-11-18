Компания Bakcell открыла новый Центр продаж и обслуживания в Ордубаде - ФОТОСЕССИЯ

Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ Первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell продолжает расширять свою сеть центров обслуживания и продаж в регионах страны с целью сделать услуги и продукты компании еще более доступными для абонентов.

Как сообщили Report в Bakcell, в городе Ордубад Нахчыванской Автономной Республики состоялось открытие Центра продаж и обслуживания клиентов компании Bakcell в новой концепции и с новым дизайном. Новый пункт продаж и обслуживания Bakcell, открывшийся по адресу город Ордубад, ул. Гейдара Алиева 35, предлагает абонентам широкий ассортимент различных услуг.

"Теперь жители Ордубада будут иметь возможность с легкостью пользоваться продуктами и услугами, предлагаемыми Bakcell. Компания Bakcell, которая обладает крупнейшей и самой надежной сетью в Азербайджане, будет продолжать расширять свою сеть центров продаж и обслуживания с целью сделать услуги компании еще более доступными для абонентов", - говорит руководитель отдела розничных продаж и дистрибуции компании Bakcell Паша Пашаев.

Bakcell предлагает своим абонентам самое высокое качество обслуживания посредством около 250 пунктов розничной продажи и 26 центров обслуживания клиентов, функционирующих как в столице, так и в регионах страны.