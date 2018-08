Компания Bakcell организовала мастер-класс по питчингу для девелоперов

Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ Первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell провела третий обучающий семинар для девелоперов, участвующих в программе Applab.

Как сообщили Report в компании, тренинг под названием "Мастер-класс по питчингу" (краткая презентация) охватил три основных способа сделать эффективную презентацию за короткий срок, таких как "the high-concept pitch", "the elevator pitch" и "the pitch deck".

Метод "the high-concept pitch" позволяет описать суть и замысел стартапа в одном предложении. Благодаря такому питчу информация о компании может с легкостью распространяться друзьями, клиентами и даже инвесторами. Другим способом питчинга, о котором участники проекта Applab узнали по ходу тренинга, является так называемый "the elevator pitch", или презентация в лифте. Данный тип презентации позволяет рассказать об идее и значимости своего проекта или продукте, а также о команде за 30 секунд. Подобный диалог с потенциальным инвестором может произойти в лифте или в очереди. Третий вид питчинга, о котором узнали участники семинара – называется "the pitch deck". Этот вид краткой презентации можно сравнить с бизнес-планом. Он состоит из нескольких частей, таких как, описание идеи, краткое изложение сути, основные проблемы и их решение, а также информация о команде.

"Благодаря мастер-классу, я научился понимать искусство питчинга, и теперь знаю, что для хорошей презентации одного умения красиво говорить не достаточно", - говорит основатель проекта CineMania.az Джавид Ахундов.

"Я узнала много новых терминов и ознакомилась с совершенно новыми для меня подходами к сфере продаж, одним из которых является "питчинг". Также было очень интересно услышать истории на эту тему, взятые из реальной жизни и из личного опыта тренеров", - говорит Вафа Маммадзаде, специалист по социальным медиа проекта Buket.al, разрабатывающегося в рамках программы Applab.

В ближайшие месяцы Bakcell проведет тренинги для девелоперов на такие темы, как технология "блок-чейнов", управление проектами и др.

Отметим, что программа Applab это ускоренная модель осуществления проектов, созданная для оказания поддержки выбранным для участия разработчикам, в воплощении в жизнь их идей, мобильных приложений и технологий, от начальной стадии до стадии готового продукта на региональном уровне.