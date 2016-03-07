​Компания Bakcell намерена сохранить стабильные тарифы

Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ "Расходы мобильных операторов и применяемые ими тарифы рассчитываются в валюте".

Об этом сообщила Report директор по маркетингу компании Bakcell Мария Тойчева: "Совместно с нашими партнерами мы стараемся по мере возможности сократить расходы, не изменяя тарифы. С другой стороны, мы не хотим, чтобы пострадало качество".

М.Тойчева отметила, что в мире все межоператорские расчеты ведутся в иностранной валюте, выразив надежду, что в Азербайджане не произойдет очередная девальвация: "Недавно я прочла в прессе официальное заявление о том, что очередная девальвация не ожидается. Bakcell выдержала две девальвации и сохранила старые тарифы. Однако в случае третьей девальвации это окажет влияние на компании и весь бизнес. Может возникнуть ситуация, при которой мы не сможем удерживать цены".

Напомним, что исполнительный директор компании Bakcell Ричард Ширер в феврале заявил, что роста интернет-тарифов не ожидается: "Любые дополнительные расходы должна оплачивать компания, а не клиенты. Нельзя сказать, что сейчас компания переживает период экономических трудностей. Проблем с тарифами нет, стратегия компании определена заранее".