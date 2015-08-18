​Компания Bakcell начала продажу новых бонусных карт оплаты

Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ Первый оператор мобильной связи Азербайджана – компания Bakcell наряду с существующими картами других номиналов начала продажу новых карт оплаты номиналом 3 AZN для использования абонентами.

Как сообщает Report, кроме того, компания Bakcell запускает кампанию в рамках которой абоненты CIN, пополнившие свой баланс с помощью новых карт оплаты номиналом 3 AZN, будут получать бонус в размере 10% от пополняемой суммы.

Полученные бонусы могут быть использованы абонентами для разговоров и отправки SMS и MMS внутри сети, а также использования мобильного интернета. Срок использования карты оплаты номиналом 3 AZN составляет 30 дней.

Bakcell предлагает абонентам карты оплаты с номиналами в 1 AZN, 2 AZN, 3 AZN, 5 AZN, 10 AZN и 20 AZN.