Компания Bakcell начала очередной отбор проектов для участия в программе AppLab

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Первый оператор мобильной связи в Азербайджане - компания Bakcell объявила об окончании регистрации проектов, заявленных для участия в программе AppLab.

Об этом сообщает Report со ссылкой на компанию.

В ходе очередного регистрационного процесса, прошедшего в период с 15 декабря 2017 года по 15 января 2018 года, на рассмотрение было представлено 32 проекта, в основном в таких категориях как "Деятельность в сфере IT" и "Мобильные приложения". По результатам оценивания, авторы самых успешных проектов будут приглашены для презентации своих идей перед отборочной комиссией AppLab, состоящей из представителей руководства компании Bakcell, потенциальных инвесторов, выпускников программы AppLab и других специалистов в сфере IT. В свою очередь, комиссия отберет самые лучшие проекты для участия в программе.

Начиная с февраля 2018 года, команды-победители получат доступ в инкубационный центр AppLab, оснащенный столами и комнатами для обучения, бесплатным доступом в интернет, а также передовым оборудованием для разработки и тестирования продуктов. Специальная команда экспертов, состоящая из представителей компаний Bakcell и других партнеров AppLab, предоставит молодым разработчикам свои советы, чтобы помочь превратить их идеи в продукты или услуги, способные конкурировать как на местном, так и на международном рынке.