​Компания Azercell провела презентацию проекта Bookmate

Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ Ведущий мобильный оператор Азербайджана - компания Azercell Telecom сегодня провела презентацию проекта Bookmate. На мероприятии отмечено, что благодаря популярному приложению Bookmate, все абоненты Azercell смогут читать книги на азербайджанском, русском, английском и турецком языках без ограничений.

Как сообщает Report, мобильная библиотека, представленная Azercell, открывает доступ к более чем 500 тыс. наименований книг. Используя значительную скидку, абонент Azercell может подписаться на фантастику, классическую, современную и бизнес литературу.

Azercell даже предоставляет своим абонентам возможность для бесплатного чтения. В этом случае абоненты получают доступ к определенному количеству произведений классических авторов.

Выступивший на презентации президент Azercell Вахид Мурсалиев отметил, что это первый проект в Азербайджане: "Скорость играет большую роль как в социальной, так и в экономической жизни. Книги не только просвещают, но и сближают людей. К сожалению, количество читателей в стране очень мало. Этим проектом мы хотим привлечь людей к чтению".

Выступившая затем руководитель проекта Bookmate Рена Гаджиева отметила, что программой, которая представлена на 9 языках, в стране пользуются уже свыше 2 млн. людей.

По ее словам, книги можно будет читать бесплатно только в первые 7 дней: "Книги можно загружать и читать в любое время. Абоненту достаточно раз в месяц оплачивать со своего баланса 3,5 азн, чтобы получить доступ и загрузить любую книгу из этой огромной библиотеки".

Следует отметить, что Bookmate работает на операционных системах Android и iOS.