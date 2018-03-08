Компания Azercell приняла участие на карьерной выставке в АДА

Баку. 8 марта. REPORT.AZ/ ООО Azercell Telekom приняло участие в 6-ой Карьерной выставке, прошедшей в АДА.

На выставке с участием более 900 студентов и 105 компаний сотрудники Azercell отличились своей активностью и интересными стендами.

Представители департамента человеческих ресурсов компании организовали информационные сессии для выпускников, желающих работать в Azercell, и проинформировали участников выставки о текущих вакансиях. Сотрудники департамента представили участникам информацию о приеме на работу и студенческих программах, объявленных компанией, и ответили на вопросы, интересующие выпускников.

Студентам была предоставлена возможность получить информацию о востребованности их специальности на современном рынке труда, пообщаться с работодателями, а работодатели, в свою очередь, смогли определиться по поводу потенциальных кадров.

Целью проведения мероприятия является предоставление рекомендаций молодежи, ищущей работу в соответствии со своими знаниями и умениями, и оказание им содействия в построении будущей карьеры.

Отметим, что Azercell Telekom постоянно оказывает поддержку талантливой молодежи в этом направлении.

Во время таких ежегодных мероприятий проводятся встречи с талантливой молодежью, желающей работать в компании, и предоставляется подробная информация о деятельности и принципах работы Azercell. В рамках студенческой программы, объявленной компанией, способные молодые люди, обучающиеся в вузах страны, получают возможность добиться специальной стипендии и пройти стажировку в различных отделах компании.