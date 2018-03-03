Компания Azercell открыла в Губе второй магазин концепции Exclusive

Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ Azercell Telecom продолжает увеличивать число столичных и региональных магазинов, оформленных в соответствии с новой концепцией.

Как сообщает Report, 2 марта компания Azercell открыла в Губе уже второй по числу магазин Exclusive. Azercell Exclusive, расположенный по адресу г. Губа, ул.Гелебе, 12, оснащен самым современным оборудованием и оформлен в соответствии с новой концепцией Nordiс. Особенностью магазина является наличие здесь открытых пространств, а также удобство сервисов и возможностей выбора. Здесь абоненты могут изучить и сравнить, протестировать любую продукцию. Профессиональные продавцы содействуют клиентам при правильном выборе продукции, подключении к услугам и по другим вопросам. В этих магазинах реализуются все абонентские операции, совершаемые в других центрах обслуживания клиентов, за исключением фактурной распечаткии переноса номера с одного имени на другое. Здесь абоненты могут приобрести различные аксессуары, устройства, поддерживающие мобильные технологии, а также купить мобильные телефоны в кредит или налично. Отметим, что данный магазин в Губе будет обслуживать абонентов все дни недели с 9.00 до 19:00 без перерыва.

В день открытия нового офиса компания Azercell в качестве эксклюзивного подарка представила своим клиентам скидочную кампанию. Так, клиенты, совершающие покупки в Губинском магазине Azercell Exclusive в день его открытия, смогут получить подарок объемом в 50% от потраченной суммы.

В ближайшее время компания Azercell Telekom, расширяя всей стране магазины Exclusive с новой концепцией, окажет еще более комфортное и эффективное обслуживание своим абонентам.

ООО Azercell Telecom, являющееся лидером в сфере сотовой связи Азербайджана, крупнейшим налогоплательщиком и инвестором не-нефтяного сектора, было основано в 1996 году. Сеть Azercell с долей рынка 48% в секторе мобильной связи Азербайджана охватывает 80% территории (за исключением оккупированных территорий) и 99,8% населения. Сегодня 4,5 миллион абонентов пользуются услугами Azercell. Компания Azercell внедрила ряд новшеств в стране, а именно GSM технологии, систему предварительной оплаты, мобильные Интернет-услуги, налаживание связи на территории метрополитена, 24/7 Телефонный центр, офисные услуги 7 дней в неделю без перерыва, услуги М2М, офисы Azercell Express, предоставляющие 3 виды услуг с одной точки, мобильные абонентские услуги, онлайн-услуги и абонентские услуги через социальные медиа, мобильную электронную подпись «АСАН Имза» и т.д. В 2012 году компания Azercell впервые в стране представила сеть 4G. Согласно результатам исследований, которые были проведены компанией GlobalWirelessSolutions, измеряющей сетевое качество радиосигналов, а также международными системами «Opensignal» и «Testmy.net», специализирующимися в сфере оценки качества беспроводной связи, сеть компании Azercell показала самые высокие показатели среди операторов мобильной связи Азербайджана.