​Компания Arianespace запустит на орбиту второй спутник Азербайджана

Баку. 1 декабря. REPORT. AZ/ Французская компания Arianespace запустит на орбиту второй телекоммуникационный спутник Азербайджана. Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра связи и высоких технологий Эльмир Велизаде.

По его словам, в этой связи планируется подписание документа в рамках международной конференции-выставки Bakutel-2015, которая стартует 2 декабря в Баку.

Отметим, что спутник Azerspace-2/Intelsat 38 будет запущен на орбиту в 2017 году. В зону охвата спутника войдут страны Европы, Азии, Ближнего Востока и Африки.

Напомним, что вторая спутниковая программа оценивается в 191,36 млн. долларов США. Эти средства будут направлены на строительство второго геостационарного спутника Azerspace-2/Intelsat 38 и закупку нового наземного спутникового оборудования.