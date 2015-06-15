Компания Apple прекратила производство iPod

Баку. 15 июня. REPORT.AZ/ Американская компания Apple приостановила производство iPod.

По информации, полученной Report от официального представителя компании в Азербайджане - сети магазинов Almastore, уже некоторое время поставки моделей iPod klassik не производятся и компания официально заявила о приостановке производства.

Кроме того, на официальном веб-сайте компании раздел iPod удалили, что дает основание предполагать, что производство данной продукции будет полностью приостановлено.