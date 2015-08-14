Компания Apple откладывает запуск своей телевизионной службы до 2016 года

Баку. 14 августа. REPORT.AZ/ Американская компания Apple приняла решение о переносе на 2016 год запуск собственной службы интернет-телевидения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Bloomberg.

По его данным, Apple планировала представить телевизионный сервис, работающий через интернет, 9 сентября в Сан-Франциско, однако процесс получения лицензии на вещание от телекомпаний CBS, Fox и NBC оказался более медленным, нежели это ожидалось. Кроме того, по данным знакомых с ситуацией источников агентства, "яблочный гигант" не обладает достаточно мощной компьютерной сетью для обеспечения стабильной работы службы на территории США.

Таким образом, отсутствие достаточного количества контента могло вынудить Apple отказаться от планов по запуску телевизионного сервиса в этом году. Несмотря на это, в сентябре компания собирается показать обновленную версию цифрового мультимедийного проигрывателя Apple TV, отмечает Report.