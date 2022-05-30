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Команды-победители хакатона "Смарт Карабах" посетили Шушу

Команды-победители хакатона "Смарт Карабах" посетили Шушу Команды-победители хакатона "Смарт Карабах", прошедшего в рамках Аэрокосмического и технологического фестиваля TEKNOFEST Azerbaijan, совместно с представителями ООО AzInTelecom посетили Шушу.
ИКТ
30 мая 2022 г. 17:02
Команды-победители хакатона Смарт Карабах посетили Шушу

Команды-победители хакатона "Смарт Карабах", прошедшего в рамках Аэрокосмического и технологического фестиваля TEKNOFEST Azerbaijan, совместно с представителями ООО AzInTelecom посетили Шушу.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство цифрового развития и транспорта.

В рамках визита победители посетили Шушинскую крепость, Джыдыр дюзю, мавзолей Моллы Панаха Вагифа, мечеть Юхари Гевхар ага.

В стартовавшем 25 мая хакатоне 70 участников из 30 команд попытались превратить свои цифровые знания в реальный проект. В ходе конкурса, продолжавшегося 50 часов, было разработано множество “умных решений” для трансформации освобожденных территорий Азербайджана в нормальный регион.

По результатам, объявленным 28 мая, азербайджанская команда Safe Karabakh, представляющая Центр развития электронного правительства, заняла I место с одноименным мобильным приложением, турецкая команда Sytematör – II место с дроном SİNA, турецкая команда A – III место с моделью устойчивого экологического умного города.

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Версия на азербайджанском языке Фото“SMART Qarabağ” Hakatonunun qalib komandaları Şuşaya səfər edib

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