О нас
Report Georgia
Аудио новости

Командиром МКС впервые станет женщина из Европы

Командиром МКС впервые станет женщина из Европы Астронавт Саманта Кристофоретти станет первой в истории женщиной-командиром из Европы на Международной космической станции (МКС).
ИКТ
28 мая 2021 г. 20:07
Командиром МКС впервые станет женщина из Европы
Саманта Кристофоретти

Астронавт Саманта Кристофоретти станет первой в истории женщиной-командиром из Европы на Международной космической станции (МКС).

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в пресс-релизе Европейского космического агентства (ЕКА).

Кристофоретти возглавит 68-ю экспедицию на МКС и полетит вместе с астронавтами НАСА Челлом Линдгреном и Бобом Хайнсом на корабле SpaceX Crew Dragon в 2022 году. Сообщается, что это вторая по счету экспедиция на МКС для Кристофоретти.

"Вернуться на МКС, чтобы представить Европу, честь для меня. Я с гордостью принимаю свое назначение на пост командира (МКС – ред.) и с нетерпением жду возможности применения, накопленного в космосе и на Земле опыта во главе с очень талантливой командой на орбите", - заявила она.

Согласно релизу ЕКА, Кристофоретти стала также пятым по счету командиром МКС из Европы.

Ранее женщины уже становились командирами на МКС. Экипаж в разное время возглавляли астронавты Сунита Уилльямс, Шеннон Уолкер из США. Также американка Пегги Уитсон два раза становилась командиром экспедиции на МКС.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

В Москве выпустят памятную медаль Таира Салахова
ФотоВ Москве выпустят памятную медаль Таира Салахова
25 мая 2021 г. 19:15
Британская Daily Express о вероятной победе Efendi на Евровидение 2021
Британская Daily Express о вероятной победе Efendi на Евровидение 2021
22 мая 2021 г. 12:49
Обнародованы правила получения COVID-паспорта 
Обнародованы правила получения COVID-паспорта 
25 мая 2021 г. 17:29
В Азербайджане продлен особый карантинный режим
В Азербайджане продлен особый карантинный режим
26 мая 2021 г. 17:28
Губернатор Полтавской области: Мы не можем забыть трагические события в Ходжалы - ВИДЕО
Губернатор Полтавской области: Мы не можем забыть трагические события в Ходжалы - ВИДЕО
25 мая 2021 г. 10:26
Сегодня пройдет финал конкурса Евровидение-2021
Сегодня пройдет финал конкурса "Евровидение-2021"
22 мая 2021 г. 08:41
С 1 июля в Азербайджане на рабочих местах будут требовать COVID-паспорт
С 1 июля в Азербайджане на рабочих местах будут требовать COVID-паспорт
26 мая 2021 г. 17:54
Массовая драка в Тбилиси, погиб азербайджанец
Массовая драка в Тбилиси, погиб азербайджанец
23 мая 2021 г. 13:02
Заявление Оперативного штаба о паспортах COVID
Заявление Оперативного штаба о паспортах COVID
25 мая 2021 г. 13:25
Азербайджан открывает посольство еще в одной стране
Азербайджан открывает посольство еще в одной стране
25 мая 2021 г. 12:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi