Командиром МКС впервые станет женщина из Европы

Астронавт Саманта Кристофоретти станет первой в истории женщиной-командиром из Европы на Международной космической станции (МКС).

Астронавт Саманта Кристофоретти станет первой в истории женщиной-командиром из Европы на Международной космической станции (МКС).

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в пресс-релизе Европейского космического агентства (ЕКА).

Кристофоретти возглавит 68-ю экспедицию на МКС и полетит вместе с астронавтами НАСА Челлом Линдгреном и Бобом Хайнсом на корабле SpaceX Crew Dragon в 2022 году. Сообщается, что это вторая по счету экспедиция на МКС для Кристофоретти.

"Вернуться на МКС, чтобы представить Европу, честь для меня. Я с гордостью принимаю свое назначение на пост командира (МКС – ред.) и с нетерпением жду возможности применения, накопленного в космосе и на Земле опыта во главе с очень талантливой командой на орбите", - заявила она.

Согласно релизу ЕКА, Кристофоретти стала также пятым по счету командиром МКС из Европы.

Ранее женщины уже становились командирами на МКС. Экипаж в разное время возглавляли астронавты Сунита Уилльямс, Шеннон Уолкер из США. Также американка Пегги Уитсон два раза становилась командиром экспедиции на МКС.