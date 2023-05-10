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Коллектив Министерства цифрового развития и транспорта посетил могилу Гейдара Алиева

Коллектив Министерства цифрового развития и транспорта посетил могилу Гейдара Алиева Сотрудники Министерства цифрового развития и транспорта посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева в Аллее почетного захоронения.
ИКТ
10 мая 2023 г. 16:15
Коллектив Министерства цифрового развития и транспорта посетил могилу Гейдара Алиева

Сотрудники Министерства цифрового развития и транспорта посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева в Аллее почетного захоронения.

Об этом Report сообщили в министерстве.

"Сегодня азербайджанский народ отмечает 100-летие со дня рождения общенационального лидера, основателя независимого Азербайджанского государства Гейдара Алиева. Собравшиеся почтили память великого лидера Гейдара Алиева и возложили цветы к его могиле. К могиле выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой также были возложены цветы", - говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке ФотоRəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinin kollektivi Ulu Öndərin məzarını ziyarət edib

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