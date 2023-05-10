Коллектив Министерства цифрового развития и транспорта посетил могилу Гейдара Алиева

Сотрудники Министерства цифрового развития и транспорта посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева в Аллее почетного захоронения.

Сотрудники Министерства цифрового развития и транспорта посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева в Аллее почетного захоронения.

Об этом Report сообщили в министерстве.

"Сегодня азербайджанский народ отмечает 100-летие со дня рождения общенационального лидера, основателя независимого Азербайджанского государства Гейдара Алиева. Собравшиеся почтили память великого лидера Гейдара Алиева и возложили цветы к его могиле. К могиле выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой также были возложены цветы", - говорится в сообщении.