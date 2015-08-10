​Количество услуг на портале "Электронное правительство" в июле сократилось

Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ В июле этого года зафиксировано 874,1 тыс. посещений портала "Электронное правительство". Как сообщает Report, об этом говорится в июльском бюллетене портала.

Общее количество пользователей портала в июле достигло 319,7 тысяч. Из них 25,6% - новые пользователи, 74,4% - воспользовавшиеся повторно.

Количество пользователей, получивших упрощенный код-пароль для входа на портал, достигло 266,5 тыс. На портале представлено 409 электронных услуг.

Со дня начала статистического учета в декабре 2012 года и до 31 июля 2015 года зафиксировано в целом около 8,204 млн. посещений портала.

Отметим, что согласно июньскому отчету, число электронных услуг в июне составило 421. По информации Информационно-вычислительного центра, сокращение количества услуг в июле связано с упразднением Государственного комитета по земле и картографии. Услуги структуры были удалены с портала.