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Количество пользователей Threads сократилось более чем вдвое

Количество пользователей Threads сократилось более чем вдвое Новая соцсеть Threads от компании Meta потеряла более половины своих пользователей - теперь их меньше 50 млн.
ИКТ
30 июля 2023 г. 09:28
Количество пользователей Threads сократилось более чем вдвое

Новая соцсеть Threads от компании Meta потеряла более половины своих пользователей - теперь их меньше 50 млн.

Как передает Report, об этом сообщает со ссылкой на BBC.

Издание отмечает, что в телефонном разговоре с сотрудниками руководитель Meta Марк Цукерберг заявил, что сначала в соцсети зарегистрировалось более 100 млн человек, однако более половины из них покинули платформу.

Он оценил такую ситуацию как "нормальную" и добавил, что ожидает роста количества пользователей, когда в соцсеть добавят новые функции - именно за их отсутствие пользователи и критиковали приложение.

Ранее сообщалось, что соцсеть Threads привлекла 100 млн пользователей быстрее ChatGPT.

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